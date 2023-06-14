У МЗС виникли проблеми з оформленням паспортів за кордоном

Міністерство закордонних справ має затримки з оформленням українських паспортів за кордоном через закінчення договору між міністерством і поліграфкомбінатом "Україна". Про це у коментарі LIGA.net повідомила директор держпідприємства Тетяна Бондаренко.

Відвантаження паспортів, замовником яких виступає МЗС, призупинено з 21 квітня.

За словами директора, поліграфкомбінат "Україна" заздалегідь звертався до МЗС з пропозицією укласти новий договір у зв'язку з тим, що поточний добігає кінця. Затримка із укладенням наступного договору на виготовлення та відвантаження паспортів виникла через відсутність коштів у міністерства для фінансування цих витрат.

Бондаренко зазначила, що Кабінет міністрів виділив кошти МЗС із резервного фонду держбюджету. З урахуванням виділеного кошторису поліграфкомбінат "Україна" підготував договір, який передано на підпис до міністерства.

Підприємство готове до відвантаження паспортів у МЗС у повному обсязі одразу після підписання договору.

Варто зазначити, що в низці країн Європи відкрилися підрозділи державного підприємства "Документ", який надає паспортні послуги для українців, які там перебувають.

Підрозділи ДП "Документ" вже функціонують у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Гданськ та Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага), двох містах Німеччини (Кельн та Берлін), а також в Іспанії. .