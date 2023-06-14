Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю; деякі одиниці, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році, повідомляє Українська правда.

Розгортання боєголовок – менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою, – є першим переміщенням Москвою таких боєголовок за межі Росії з часів розпаду Радянського Союзу.

"У нас є ракети і бомби, які ми отримали від Росії" , – сказав Лукашенко в інтерв'ю російському державному телеканалу "Россия-1".

"Бомби втричі потужніші, ніж ті, що були скинуті на Хіросіму і Нагасакі" , – заявив він.

Президент Росії Владімір Путін заявив у п'ятницю, що Росія, яка збереже контроль над тактичною ядерною зброєю, почне розміщувати її в Білорусі після того, як будуть готові спеціальні сховища для її зберігання.

Лукашенко, близький союзник Путіна, заявив, що його країна має численні ядерні сховища, що залишилися з радянських часів, і відновила п'ять або шість з них.

Він заперечив те, що російський контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого застосування, якщо він відчує, що такий крок буде необхідним, заявивши, що він і Путін можуть зателефонувати один одному "в будь-який момент".

Раніше у вівторок він окремо заявив, що російська тактична ядерна зброя буде фізично розгорнута на території Білорусі "за кілька днів" і що у нього є можливості для розміщення ракет більшої дальності, якщо це буде потрібно.

Лукашенко заявляє, що розгортання ядерної зброї слугуватиме стримуючим фактором проти потенційних агресорів.

Раніше Александр Лукашенко заявив, що розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території було його вимогою до РФ.