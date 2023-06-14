Як змінилась процедура перереєстрації авто в Україні

Раніше Кабмін ухвалив постанову, якою визначено, що під час перереєстрації транспортного засобу (вживаного) проведення експертного дослідження не є обов'язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-закордону вперше, повідомляє ЮрЛіга.

Про це нагадали в Департаменті комунікації МВС та зазначили, що таким чином, процедура купівлі-продажу автомобіля стає ще зручнішою: необхідно записатися в електронну чергу на конкретно визначену дату й час (онлайн або через термінал) та отримати послугу, витративши лише близько 25 хв.

Тим не менше, за бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього з видаванням висновку експертного дослідження на бланку установи.

Заступник Глави МВС Богдан Драп'ятий наголосив, що здебільшого немає практичної потреби проводити експертне дослідження автомобіля батьків під час здійснення його перереєстрації на дітей або родичів чи в інших подібних випадках.