Лукашенко: Україна та Росія могли домовитися про "оренду Криму"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Россия 1" стверджує, що на переговорах російської та української делегації в березні 2022 року серед пропозицій щодо досягнення миру обговорювалася оренда Криму, повідомляє Українська правда.

"Путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний, навіть щодо Криму – оренда там якась тривала, щодо Донбасу, на сході... Нормальний договір.

Якби це зараз – а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися" , - заявив керівник Білорусі.

Лукашенко так прокоментував переговори, які йшли між РФ і Україною на початку повномасштабної війни.

За словами білоруського диктатора, його молодший син Микола допоміг організувати телефонну розмову з Володимиром Зеленським – і після тривалої бесіди президент України погодився провести перемовини з російською стороною на території Білорусі, а потім їх перенесли до Стамбула за наполяганням Заходу.

Лукашенко додав, що його син Микола зараз навчається в Пекінському університеті, але досі підштовхує до організації переговорів.