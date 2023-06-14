У Мелітополі стався вибух на залізниці – Федоров

Внаслідок вибуху 13 червня в окупованому Мелітополі пошкоджена ділянка залізниці – з колії зійшли вагони, які перевозили викрадену залізну руду, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"За уточненою інформацією, від вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці. Колія обрала найбільш вдалий момент – по ній саме рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою окупантами залізною рудою" , — повідомив він.

За його словами, з рейок зійшли 5 вагонів, також заблоковані 50 метрів.

Він додав, що через Мелітополь везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська.