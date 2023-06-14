На Байдена тиснуть союзники: NYT про членство України в НАТО

Серед країн-членів НАТО спалахнула дискусія, яка чинить тиск на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав прискорення членства України в Альянсі, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише The New York Times з посиланням на американських високопосадовців.

Видання зазначає, що багато країн, особливо тих, що межують з Росією, хочуть надати Україні тверді політичні зобов’язання щодо членства напередодні саміту НАТО наступного місяця у Вільнюсі.

Деякі пропонують оголосити графік і конкретні цілі для справжнього членства, яке стане можливим після закінчення війни, кажуть представники в адміністрації Байдена.

Так, прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що "єдиний шанс для миру в Європі — коли Україна буде в НАТО". Виступаючи в 13 червня на стратегічній конференції в Ризі, він пояснив, що будь-який інший результат неминуче означає, що "Росія повернеться".

Лише Німеччина повністю стала на бік Байдена, хоча деякі з інших 29 союзників також мають власні сумніви щодо готовності України повністю приєднатися до Альянсу. Це стосується ризиків того, що країни НАТО можуть бути безпосередньо втягнуті в конфлікт з Росією в майбутньому.

За словами одного високопосадовця США, який бере активну участь у дискусіях, членство України стало "всепоглинальною дискусією" як у Європі, так і всередині адміністрації Байдена.

Кілька американських посадовців на чолі з державним секретарем Ентоні Блінкеном, схоже, вважають, що адміністрація Байдена буде змушена більш конкретно висловитися щодо шляху України в НАТО, навіть якщо неможливо визначити дату під час війни.

Очікувалося, що питання про шлях України до членства буде центральним на зустрічі Байдена з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 13 червня.

Глава Альянсу запропонував США компромісну позицію, згідно з якою Україні не потрібно буде проходити стандартний процес для кандидатів на членство, оскільки вона вже воює з обладнанням і підготовкою НАТО, розповіло джерело.

У коротких коментарях журналістам у Білому домі Столтенберг не торкався безпосередньо членства України в НАТО. Він сказав, що на липневому саміті будуть дані нові зобов’язання щодо збільшення витрат на оборону, і додав, що нове обладнання та підготовка для українських сил "вносять зміни на полі бою".

Тому очікується, що у Вільнюсі НАТО представить Україні низку зобов’язань від держав-членів щодо продовження постачання зброї, боєприпасів і грошей у середньостроковій перспективі — незалежно від долі поточного контрнаступу чи календаря виборів.