Блінкен вирушить до Британії обговорювати допомогу для відновлення України
Державний секретар Ентоні Блінкен вирушить до Лондона, де візьме участь у Конференції з відновлення України, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.
"У Лондоні держсекретар візьме участь у Конференції з відновлення України, щоб допомогти мобілізувати міжнародну підтримку з боку державного та приватного секторів", - йдеться у повідомленні.
Це має допомогти Україні оговтатися від жорстоких і триваючих атак Росії. Перебуваючи там, він також зустрінеться з колегами з Великої Британії, України та інших партнерів і союзників.
Також Блінкен вирушить до Пекіна і зустрінеться з високопоставленими посадовими особами Китаю. З ними він обговорить важливість підтримки відкритих ліній зв'язку для відповідального управління відносинами США і Китаю.
"Він також порушить двосторонні питання, що викликають занепокоєння, глобальні та регіональні питання і потенційне співробітництво у вирішенні спільних транснаціональних проблем", - додали у Держдепі.