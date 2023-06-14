Блінкен вирушить до Британії обговорювати допомогу для відновлення України

Державний секретар Ентоні Блінкен вирушить до Лондона, де візьме участь у Конференції з відновлення України, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

"У Лондоні держсекретар візьме участь у Конференції з відновлення України, щоб допомогти мобілізувати міжнародну підтримку з боку державного та приватного секторів" , - йдеться у повідомленні.

Це має допомогти Україні оговтатися від жорстоких і триваючих атак Росії. Перебуваючи там, він також зустрінеться з колегами з Великої Британії, України та інших партнерів і союзників.

Також Блінкен вирушить до Пекіна і зустрінеться з високопоставленими посадовими особами Китаю. З ними він обговорить важливість підтримки відкритих ліній зв'язку для відповідального управління відносинами США і Китаю.