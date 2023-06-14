Зі звільнених сіл Донецької області евакуювали 31 людину — ОВА

З нещодавно деокупованих Збройними силами України сіл у Донецькій області евакуювали 31 людину. Мова про Благодатне, Сторожеве, Нескучне та Макарівку, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Зараз проходить евакуація населення, яке лишилося в цих населених пунктах. Загальна кількість людей, які доправлені до місць, де їм надається медична, психологічна допомога, продукти харчування, складає 30 осіб з вказаних населених пунктів, з них одна людина з інвалідністю" , - сказав Кириленко.

Він зазначив, що для евакуйованих людей, а це в основному люди похилого віку, підготовлені місця для їх довготривалого перебування за межами області. Тому що немає жодного населеного пункту в регіоні, щоб життя та здоров’я жителів було б в безпеці.

"Мова не йде - хто хоче їхати, хто не хоче, всіх забираємо та евакуйовуємо. Спочатку евакуйовуємо у певний стабілізаційний пункт на території області, де їм надається допомога, і далі вже за межі області" , - уточнив глава ОВА.

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