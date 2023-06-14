Рада церков закликала не узаконювати одностатеві шлюби

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій назвала неприпустимим зміни в законодавстві щодо узаконення одностатевих партнерств, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в заяві Всеукраїнської ради церков в зв'язку з рішенням Європейського суду з прав людини у справі "Маймулахін і Марків проти України".

"Важливо пам’ятати, що рішення ЄСПЛ не можуть слугувати підставою для зміни конституційних засад країни. Ні Європейський суд, ні Рада Європи загалом не мають повноважень змінювати законодавство жодної держави. Хоча згадане рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання в частині виплати фінансових компенсацій, воно не зобовʼязує Україну змінювати законодавство, всупереч існуючій Конституції" , — зазначають в Раді церков.

В Раді церков зазначили, що "міжнародні інституції та іноземні партнери, використовуючи вразливість та складну ситуацію в нашій країні, можуть намагатися змушувати Україну до законодавчих змін, щоб відмовитися від своїх сімейних засад".

"Ініціативи щодо зрівняння одностатевих співмешкань із сімʼєю (формальне узаконення так званих одностатевих партнерств, фактичне прирівняння їх до шлюбу та надання їм права усиновлення) є надзвичайно небезпечними під час нинішньої демографічної кризи в Україні, яка катастрофічно загострюється в умовах триваючої війни" , — зазначили релігійні діячі.