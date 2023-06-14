На ЗАЕС окупанти зупинили передачу даних про рівень радіації

Російська окупаційна влада РФ зупинила автоматичну передачу Україні даних про рівень радіації на Запорізькій АЕС з датчиків, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу повідомив виконувач обовʼязків голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков.

"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки" , – сказав він.

За словами Корікова, відтоді фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії, які знаходяться на території станції, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ.

Він зауважив, що пізніше у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема й Україна.

На думку Корікова такими діями окупанти продовжують руйнувати принципи безпеки на станції. Виправити ситуацію можна лише у разі демілітаризації та деокупації ЗАЕС.