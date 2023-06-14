На Дніпропетровщині досі складно з водою після підриву ГЕС − облрада

Ситуація з водопостачанням в деяких районах Дніпропетровщини після катастрофи на Каховській ГЕС залишається складною, повідомляє Українська правда.

Про це завив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук.

"У Нікопольському районі ситуація найскладніша. Складно у трьох великих громадах – це Нікополь, Марганець, Покров. Там організовані 20-30 точок у кожному місті, де відбувається видача питної води" , — повідомив він.

Лукашук додав, що воду − і питну, і технічну − підвозять щоденно, у тому числі і залізничним транспортом.

Також він повідомив, що на Агентство з відновлення виділили майже 1,5 млрд гривень для того, щоб побудувати два нових водопроводи, щоб надалі забезпечити потреби у воді.