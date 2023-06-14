Нідерланди розпочнуть навчання пілотів на F-16 найближчими місяцями

Нідерланди розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 найближчими місяцями і працюють із партнерами над створенням навчального центру, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Я поінформувала Палату представників про нову підтримку України. Ми розпочнемо навчання на F-16 найближчими місяцями і працюємо з партнерами над навчальним центром F-16. Ми також продовжимо зміцнювати протиповітряну оборону України" , - написала Оллонгрен.

На сайті Міністерства оборони Нідерландів зазначається, що підготовка українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчими місяцями.