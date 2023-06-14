МЗС Німеччини: За російський газ ми заплатили нацбезпекою потрійну ціну

Безпека передбачає не лише забезпечення обороноспроможності держави, а й її економічну та енергетичну незалежність, свободу вибору шляхів розвитку, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час презентації документа "Стратегія національної безпеки: Інтегрована безпека для Німеччини".

"Безпека означає не лише відсутність війни" , - зауважила Бербок.

За її словами, безпека - це також свобода організовувати життя, економіку за власним вибором, без політичних обмежень та економічних залежностей.

"Ось чому ми позбуваємося залежності від енергоносіїв з Росії. За кожен кубометр російського газу ми заплатили національною безпекою подвійну та потрійну ціну. В майбутньому ми будемо більше зосереджуватися на безпеці, коли йдеться про рішення щодо економічної політики" , - заявила глава МЗС.

Вона додала, що це стосується й того, кому дозволено інвестувати в критичну інфраструктуру. У цьому зв'язку міністр згадала ситуацію, коли найбільші сховища газу та нафти в Німеччині опинились у власності російського Газпрому.

Бербок наголосила, що після 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, стало зрозуміло, що Європа вразлива, а мир – крихкий: "Безпека в ХХІ столітті – це більше ніж оборона та дипломатія" .

Бербок у цьому контексті згадала про такі загрози, як кібератаки, дезінформаційні кампанії, пандемії, зміни клімату тощо. Нові загрози є комплексними та впливають на всі сфери у державі та економіці, і потрібно застосовувати політику "інтегрованої безпеки". За словами міністра, це означає постійне врахування питань безпеки: не лише коли йдеться про рішення щодо оснащення Бундесверу, а й щодо питання надійності ланцюгів постачання чи свободи медіасфери.