Окупанти обстріляли Чернігівську область, загинула жінка - ОК "Північ"

Жителька села Янжулівка, що в Семенівській громаді Чернігівської області, загинула у результаті російських обстрілів 14 червня, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Північ".

"З 13:40 до 14:35 зафіксовано 13 приходів, ймовірно з міномета 82 мм, в районі н.п. Янжулівка. Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька. Також пошкодження зазнали два приватних будинки" , — йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що загиблій було 55 років. В момент обстрілу мирна мешканка поралася по господарству.

Загалом з початку доби окупати щонайменше тричі обстрілювали прикордонні території Чернігівської області. Зокрема, 10:50 до 11:03 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Красний Хутір.

А з 13:30 до 13:50 зафіксовано 4 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Карповичі.

В ОК "Північ" відзначили, що в обох випадках інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.