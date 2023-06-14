Європарламент засудив підрив Росією Каховської ГЕС

Депутати Європейського парламенту рішуче засудили підрив греблі Каховської ГЕС і назвали ці дії воєнним злочином Росії, який матиме наслідки, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі.

"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний Росією воєнний злочин, що має отримати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відбудову України" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ще одним ключовим очікуванням членів Європарламенту від майбутньої зустрічі глав держав та урядів ЄС є погодження спільної позиції щодо оновленого Міграційного пакту ЄС, який має сприяти кращому поводженню із біженцями та зміцнити зовнішні кордони Євросоюзу.

Серед інших тем, що розглядатимуться під час саміту ЄС, – "зелена" та цифрова трансформація європейської економіки, ухвалення поправок до багаторічного бюджету ЄС та необхідність реформування промислового потенціалу Європи.