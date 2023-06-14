Три країни Європи виділили 65 мільйонів євро у спецфонд для України

Ісландія, Латвія та Нідерланди зробили нові грантові внески обсягом 65 млн євро у спеціальний фонд Світового банку для підтримки України, повідомляє Економічна правда.

Загальний обсяг фінансування URTF досягнув понад 920 млн доларів.

Як зазначають, ці кошти спрямують передусім на відновлення енергетичної інфраструктури, мостів, житла, шкіл.

Фінансування з цього фонду отримали вже декілька секторальних проєктів, що сфокусовані на відновленні енергетичної, транспортної інфраструктури, підтримці системи охорони здоров’я в умовах війни.

Як анонсували в кінці травня, ЄБРР надасть додаткові 1,5 млрд євро Україні для підтримки інфраструктури та економіки.