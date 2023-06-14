У Міноборони розповіли про дев’ять днів наступу ЗСУ

Російські війська щільно замінували території і збільшують кількість обстрілів на фронті, намагаючись зупинити український наступ, але ЗСУ впевнено просуваються, повідомляє Укрінформ.

Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Наприклад, на півдні наші війська зараз стикаються із суцільним мінуванням полів, тому дуже складно просуватися. Це, можливо, повільно, якщо дивитися цифри, але це просування впевнене. Ми стикаємося і з тим, що ворог активно застосовує ПТУРи і дрони-камікадзе, намагаючись теж зупинити наш наступ і завдати різних ушкоджень" , - зазначила вона.

Маляр сказала, що на фронті станом на зараз українські війська знаходяться і у наступі, і в обороні на різних напрямках.

"Фактично ми маємо дуже жорсткий двобій, коли і ми використовуємо свої зусилля по можливості якомога більше, і ворог концентрує якомога більше своїх зусиль, щоб зупинити цей (український – ред.) наступ. Іде дуже серйозне протистояння. Ворог збільшує зараз кількість обстрілів – завдає більше артилерійських, мінометних, авіаударів і таким чином намагається зупиняти наш наступ" , - заявила заступниця міністра.

Вона поінформувала, що за минулий тиждень і за два дні цього тижня просування РФ не зафіксовано.

"Тобто, там де ворог намагається наступати – скажімо, Бахмутський напрямок – там і ми намагаємося наступати. Ми просуваємося, вони – ні, бо наші війська не дають йому такої можливості" , - сказала Маляр.

Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, протягом доби там відбулися 39 бойових зіткнень, бої тривають.