У Швейцарії відхилило створення групи з контролю санкцій проти РФ

Рада кантонів – верхня палата парламенту Швейцарії в середу відхилила більшістю голосів пропозицію Федеральної ради країни створити робочу групу із забезпечення дотримання санкцій проти Росії та Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Проти створення комісії з дотримання санкцій проти РФ і Білорусі проголосували 30 швейцарських сенаторів і лише сім підтримали пропозицію, як і рекомендував раніше правовий комітет палати.

Пропозиція передбачала створення спеціальної робочої групи, відповідальної за виявлення й блокування активів, якими володіють у Швейцарії заможні громадяни Росії та Білорусі із санкційного списку.

Аналогічну пропозицію раніше подав сенатор від Соціал-демократичної партії Карло Соммаруга, але зняв її на користь проєкту федерального уряду. На його думку, створення робочої групи дозволило б змінити спосіб роботи Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії таким чином, щоб він шукав активи підсанкційних осіб на випередження.

Нагадаємо, у квітні Федеральна рада Швейцарії заявила, що поки що не має наміру приєднуватися до міжнародної робочої групи країн "Групи семи" з пошуку підсанкційних російських активів REPO, але може переглянути це рішення.