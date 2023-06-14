Втрати України незрівнянно менші, ніж у ворога — Маляр

Втрати України набагато менші, ніж у російських військ. Російським окупантам не вигідно, щоб Україні постачали зброю, повідомляє Новое время.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Зокрема в зоні відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ Хортиця і Таврія у ворога загиблих у дев’ять і п’ять разів більше відповідно.

"Загалом протягом усієї війни, і якщо говорити зокрема про повномасштабне вторгнення, у нас у рази менше втрат. Якщо говорити про цифри, які зараз. Наприклад, за останній тиждень у нас фактично два оперативно-стратегічних угруповання військ, де здійснюється наступ — Хортиця і Таврія. Що стосується Хортиці: у ворога загиблих у 8,73 разів більше. Щодо Таврії: там загиблих у ворога в 5,3 разів більше, ніж у нас" , — сказала вона в ефірі національного телемарафону в середу.

Заступник міністра підкреслила, що «безумовно, під час війни гинуть люди», знищується техніка і всі сторони мають втрати.

"Однак наші втрати незрівнянно менші, ніж у ворога" , — заявила Маляр.

Вона також зазначила, що ворог робить «вкидання» про великі втрати України з метою деморалізації українського суспільства та воїнів, а також, щоб "боляче влучити" по мобілізації.

Також у відомстві наголосили, що ще однією інформаційною ціллю РФ є військова техніка, яку постачають Україні.

"Їм не вигідно, щоб Захід постачав нам зброю, тому вони дискредитують і нас як одержувача зброї, і західну техніку — як інструмент війни. Звичайно, під час війни обидві сторони втрачають техніку, і немає такої техніки, яку не можна знищити. У нас ці втрати набагато менші" , — сказала Маляр.

Крім того, за словами заступника міністра, навіть у разі знищення одиниці такої техніки, будуть повністю врятовані екіпажі.