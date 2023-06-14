Поліція показала кадри порятунку людей в Краматорську

Патрульна поліція опублікувала відео, на якому рятувальники дістають з-під завалів людей у Краматорську Донецької області. О п'ятій ранку росіяни вдарили по місту ракетами Х-22, повідомляє Українська правда.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й домівки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська.

Внаслідок терористичного акту РФ дві людини загинули, ще двоє — отримали поранення.

Рятувальна операція відбувалася кілька годин.

На відео - екіпаж Ігоря Постащука, Євгена Волохи та Андрія Ворончихіна, які першими прибули на місце і почали рятувати людей.

Завдяки злагодженим діям поліцейських, рятувальників, парамедиків та сусідів вдалося витягнути з-під завалів жінку та чоловіка.

На опублікованому відео рятувальники розбирають завали і дістають жінку, яка голосно стогне.