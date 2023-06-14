ЗСУ поки не виходять на паритет озброєння з Росією — Міноборони

Збройні сили України поки не вийшли на паритет озброєння з Росією. Через щоденні витрати Україна постійно потрібно поповнювати запаси зброї.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила﻿ заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, основні потреби — це насамперед протиповітряна протиракетна оборона, щоб закрити небо. Ще одна "потреба номер один" – далекобійна зброя. Також потрібні боєприпаси: на сході росіяни часом вистрілюють по 70 тисяч снарядів за день. Ще одна з найважливіших потреб – бойова авіація, розповіла Маляр.

"Росіяни готувалися до цього 30 років. Ми роззброювалися – виконували свої міжнародні зобов'язання. Вони – озброювалися. Тому вийти з ними на паритет з озброєння вкрай складно. Ми поки що не виходимо на цей паритет", - додала Маляр.

Британська розвідка наводить власні дані щодо українського контрнаступу та ситуації в Україні щодо окупованих Росією територій.