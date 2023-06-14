Росіяни посилили обстріл Сумщини, є постраждала та руйнування — ОВА

Російські військові в черговий раз завдали ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Станом на 19:00 середи, 14 червня, росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних громад. Було зафіксовано 122 вибухи.

Обстрілів зазнали такі громади:

Білопільська;

Шалигинська;

Середино-Будська;

Есманська;

Новослобідська;

Путивльська;

Великописарівська.

У Білопільській громаді було зафіксовано мінометні обстріли, внаслідок яких пошкоджено ЛЕП. Також був обстріл зі ствольної артилерії – 10 вибухів та гранатометів АГС – 10 вибухів.

У Новослобідській громаді був авіаудар - пуски трьох ракет із гелікоптеру Також мінометні обстріли – 7 вибухів.

По Есманській громаді росіяни били з мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено водонапірну вежу, що розташована на території агропідприємства, складське приміщення, лінію електропередач. У Великописарівській громаді був артобстріл – 4 вибухи.

У Середино-Будська громаді здійснено обстріли із мінометів та гранатомету АГС. Внаслідок влучань було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, господарські приміщення, житловий будинок. Внаслідок ще одного мінометного обстрілу пошкоджено два багатоповерхівки, сім приватних будинків, нежитлове приміщення, чотири приватних автомобіля, магазин та скутер. Також отримала тілесні ушкодження одна людина, вона доставлена в лікарню.

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл із ствольної артилерії, а у Путивльській громаді був мінометний обстріл.