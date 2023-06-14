Зеленський обговорив з Дудою допомогу Україні та членство в НАТО

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, під час якої обговорив з ним військову допомогу Україні і майбутнє членство України в НАТО, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення 14 червня.

"Щойно говорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Годинна розмова − передусім безпекова тематика: ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей" , — повідомив він.

Він також додав, що у кожній розмові сторони приділяють значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру − і не лише для України.

Зеленський підкреслив, що Польща "цілком реалістично сприймає потребу України в членстві в НАТО". Президент назвав таку потребу об’єктивною і додав, що разом з Дудою напрацьовує конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі.