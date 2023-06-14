Косово закриває в’їзд для авто із сербськими номерами: причина
Уряд частково визнаного Косова в середу тимчасово заборонив в’їзд на територію країни автомобілям із сербськими реєстраційними номерами після того, як Сербія затримала трьох його поліцейських, повідомляє Європейська правда.
Цю інформацію підтвердили в косовському уряді.
За словами речника уряду Косова Перпарима Крюезіу, у зв’язку з інцидентом із поліцейськими влада вирішила "посилити рішень прикордонного контролю".
"Тому як невідкладний крок було вирішено заборонити в’їзд транспортних засобів із сербськими реєстраційними номерами в Косово, поки відбувається аналіз відповідальними за безпеку службами", – додав він.
Раніше в середу Сербія заявила про затримання трьох поліцейських Косова, які нібито несанкціоновано зайшли вглиб території країни й мали при собі повне екіпірування та GPS-трекери.
У Косові натомість стверджують, що поліцейські не залишали своїх постів, а сербські силовики їх викрали.