Косово закриває в’їзд для авто із сербськими номерами: причина

Уряд частково визнаного Косова в середу тимчасово заборонив в’їзд на територію країни автомобілям із сербськими реєстраційними номерами після того, як Сербія затримала трьох його поліцейських, повідомляє Європейська правда.

Цю інформацію підтвердили в косовському уряді.

За словами речника уряду Косова Перпарима Крюезіу, у зв’язку з інцидентом із поліцейськими влада вирішила "посилити рішень прикордонного контролю".

"Тому як невідкладний крок було вирішено заборонити в’їзд транспортних засобів із сербськими реєстраційними номерами в Косово, поки відбувається аналіз відповідальними за безпеку службами" , – додав він.

Раніше в середу Сербія заявила про затримання трьох поліцейських Косова, які нібито несанкціоновано зайшли вглиб території країни й мали при собі повне екіпірування та GPS-трекери.

У Косові натомість стверджують, що поліцейські не залишали своїх постів, а сербські силовики їх викрали.