Сили ППО знищили вночі 20 "Шахедів" та крилату ракету

Сили протиповітряної оборони України вночі 15 червня під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 "Шахедів", 1 з 4 крилатих ракет та розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Вночі в період з 00.20 до 04.30 год 15 червня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами "Shahed-136/131".

Чотирьма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну з ракет вдалося знищити, інші – потрапили до промислових об'єктів у Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Іранські "Шахеди" противник запускав із північного та південного напрямів. Усі 20 ударних дронів знищені силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід"" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомили у ПС, вночі українські захисники знищили ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.