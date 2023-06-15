Україна відіграє роль східного флангу НАТО – Резніков

Україна очікує, що на саміті у Вільнюсі НАТО зробить ясність щодо її перспектив стати членом Альянсу. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков, повідомляє Українська правда.

Резніков заявив, що Україна вже зараз фактично відіграє роль східного флангу НАТО, захищаючи "демократичну, цивілізовану Європу від варварської Росії". Міністр наголосив, що для України захист Європи – "не просто абстрактне поняття".

"Ми вже досягли вражаючих результатів у боротьбі з Росією завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння та спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували програми навчання у країнах НАТО... Ми зміцнюватимемо таку співпрацю і надалі" , - сказав міністр.

За словами голови МОУ, тепер "вся країна чекає на ясність: коли і як ми станемо повноправним членом Альянсу".

"Міноборони та ЗСУ зараз прагнуть досягти максимальної оперативної сумісності з країнами НАТО для наших Збройних сил, для наших Сил безпеки і оборони за рахунок впровадження стандартів НАТО. Наша мета – виконати все, що знаходиться в компетенції Міноборони та ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такої ступеня, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав" , – заявив Резніков.

Нагадаємо, Вільнюський саміт 2023 року – майбутній саміт НАТО, який заплановано на 11-12 липня у столиці Литви.