Дефіцит зовнішньої торгівлі України з початку року зріс у 40 разів

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-квітні 2023 року зросло в 39,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року. ﻿За чотири місяці з початку року дефіцит зріс до $7,04 млрд з $0,18 млрд роком раніше, повідомляє Держслужба статистики, повідомляє Новое время.

Експорт товарів з України скоротився на 19,6% - до $13,33 млрд, тоді як імпорт зріс на 21,5% - до $20,37 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-квітні 2023 року становив 0,65 (у січні-квітні 2002 року — 0,99).

Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 218 країн світу.