ЗСУ за добу знищили ворожий гелікоптер та 12 танків - Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України – лише за минулу добу захисники України ліквідували 580 окупантів, 1 ворожий гелікоптер, 14 ББМ, 12 танків та 10 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,

танків − 3 955 (+12) од.,

бойових броньованих машин – 7 667 (+14) од.,

артилерійських систем − 3 793 (+10) од.,

РСЗВ − 604 (+1) од.,

засобів ППО − 364 (+0) од.,

літаків − 314 (+0) од.,

вертольотів − 301 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9) од.,

крилатих ракет − 1 199 (+3) од.,

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 506 (+24) од.,

спеціальної техніки – 519 (+3) од.

Дані уточнюються.