ЗСУ за добу знищили ворожий гелікоптер та 12 танків - Генштаб
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України – лише за минулу добу захисники України ліквідували 580 окупантів, 1 ворожий гелікоптер, 14 ББМ, 12 танків та 10 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків − 3 955 (+12) од.,
- бойових броньованих машин – 7 667 (+14) од.,
- артилерійських систем − 3 793 (+10) од.,
- РСЗВ − 604 (+1) од.,
- засобів ППО − 364 (+0) од.,
- літаків − 314 (+0) од.,
- вертольотів − 301 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9) од.,
- крилатих ракет − 1 199 (+3) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 506 (+24) од.,
- спеціальної техніки – 519 (+3) од.
Дані уточнюються.