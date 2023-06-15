ЗСУ за добу знищили ворожий гелікоптер та 12 танків - Генштаб

ЗСУ за добу знищили ворожий гелікоптер та 12 танків - Генштаб
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України – лише за минулу добу захисники України ліквідували 580 окупантів, 1 ворожий гелікоптер, 14 ББМ, 12 танків та 10 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 955 (+12) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 667 (+14) од.,
  • артилерійських систем − 3 793 (+10) од.,
  • РСЗВ − 604 (+1) од.,
  • засобів ППО − 364 (+0) од.,
  • літаків − 314 (+0) од.,
  • вертольотів − 301 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 333 (+9) од.,
  • крилатих ракет − 1 199 (+3) од.,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 506 (+24) од.,
  • спеціальної техніки – 519 (+3) од.

Дані уточнюються.

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