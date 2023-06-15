Десятки компонентів для "Калібрів" поставлені в РФ з інших країн - Зеленський

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що світ має можливості, щоб перекрити шляхи постачання компонентів для російських ракет. За словами українського президента, десятки деталей для "Калібрів" поставлено до РФ з інших країн.

"Сьогодні (14 червня – ред.) російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі – з "Калібрів". Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлено до Росії з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору.

Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи – з кожної країни, від кожної компанії, компоненти якої використовуються російськими виробниками ракет" , - зазначив президент.

Зеленський зазначив, що українська влада продовжує комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва.

Нагадаємо, Офіс президента вважає, що потрібно посилити санкції проти тих, хто допомагає Росії одержувати іноземні компоненти для виробництва ракет.