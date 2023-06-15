Рівень підтоплення на Херсонщині знизився до позначки 2 м 4 см – ОВА

Станом на ранок 15 червня рівень підтоплення на Херсонщині рівень підтоплення у знизився до позначки 2 м 4 см. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зараз вода знаходиться на позначці 2 м 4 см. Підтомленими залишаються 44 населенні пункти - 27 на правобережжі, 17 - на тимчасово окупованому лівому березі.

Станом на ранок підтопленими на правобережжі залишаються 1923 будинки" , - заявив Прокудін.

За словами глави ОВА, як тільки відходить вода починаються відновлювальні роботи, розмінування, обстеження та прибирання території.

З правобеження евакуювали 2782 людини, з них 309 дітей та 80 маломобільних осіб.

14 червня окупанти знову обстріляли волонтерів, які намагались врятувати інших.

Рятувальники повідомили, що також проводять відкачку води з затоплених підвалів та домогосподарств.

Так, тільки за 14 червня, було відкачано більше 21 тис. тон з 84 будинків та підвалів.

На ранок 15 червня, з початку робіт, відкачано вже більше 37 тис. тон з 157 будинків та підвалів.

Крім того, рятувальники підвозять громадянам питну та технічну воду, продукти харчування та речі першої необхідності.

Також піротехніки ДСНС залучаються для обстеження території, де зійшла вода, для виявлення вибухонебезпечних предметів.