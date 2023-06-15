Програму "єВідновлення" розширять на підтоплені райони Херсонщини
Програму компенсацій за зруйноване чи пошкоджене внаслідок бойових дій житло "єВідновлення" розширять і на підтоплені регіони. Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.
За її словами, мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло, знищене внаслідок підриву Каховської ГЕС у рамках програми "єВідновлення".
Верещук додала, що уряд ухвалив відповідне рішення щодо дії цієї програми.
"Програма "єВідновлення" повністю працюватиме для підтоплених регіонів. Наразі ОВА визначають зону підтоплень. Наприклад, у Херсонській області визначено 35 таких населених пунктів" , - резюмувала віце-прем'єр.