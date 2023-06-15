Програму "єВідновлення" розширять на підтоплені райони Херсонщини

Програму компенсацій за зруйноване чи пошкоджене внаслідок бойових дій житло "єВідновлення" розширять і на підтоплені регіони. Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло, знищене внаслідок підриву Каховської ГЕС у рамках програми "єВідновлення".

Верещук додала, що уряд ухвалив відповідне рішення щодо дії цієї програми.