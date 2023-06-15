Столтенберг назвав пріоритети "Рамштайну" на тлі контрнаступу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на тлі початку контрнаступальних дій України союзники зосередяться на зустрічі "Рамштайн" у четвер на тому, щоб забезпечити функціонування поставлених систем озброєння.﻿ Про це генсек НАТО сказав, прибувши на засідання міністрів оборони Альянсу в четвер, повідомляє Українська правда.

Столтенберг сказав, що очікує нових обіцянок щодо поставок зброї Україні на засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться в четвер паралельно з зустріччю міністрів оборони НАТО.

"В останні дні ми бачили суттєві обіцянки (щодо поставки зброї. – Ред.) і з боку європейських союзників, і з боку США… Процес триває. Україна потребує багатьох різних видів підтримки. Але, вочевидь, найбільшим фокусом буде і вже є та продовжує бути – це важливість підтримки того, що системи, які вже є там (на полі бою. – Ред.), працюють так, як потрібно" , – сказав генсек.