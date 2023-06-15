Знищення Каховської ГЕС створило нові можливості для ЗСУ - Вloomberg

Після підриву Каховської дамби 6 червня повені позбавили українських військ якихось шансів переправитися через Дніпро для підтримки контрнаступу. Однак ця вигода для Кремля може виявитися нетривалою. Про це, з посиланням на Вloomberg, повідомляє Дело.

Руйнування Каховської дамби створило перешкоду для наступу України, але коли паводок спаде, ситуація зміниться.

Нижче дамби паводкова вода вже почала спадати і врешті-решт поверне річку в колишній стан, але з'являться нові перешкоди, такі як підмиті міни та уламки. За течією, коли басейн Каховського водосховища завдовжки 230 кілометрів опуститься, з'явиться новий ландшафт, який потенційно може створити можливості для українських сил.

Дамбу було зруйновано саме тоді, коли українські війська розпочали контрнаступ, який планували кілька місяців.

За інформацією видання, Київ розгортає озброєння вздовж фронту, який тягнеться більш ніж на 1500 км, Дніпро є вирішальною частиною поля бою і створює серйозну матеріально-технічну проблему для українських стратегів, які намагаються з'ясувати, як підтримувати свої сили під час їхнього просування.

Всі наступні військові операції в цьому районі залежатимуть від того, наскільки серйозно було пошкоджено греблю, а також від мулу, що зібрався на дні водосховища з моменту будівництва греблі в 1956 році. Поверхня під водою складається з мулу, і важко сказати, як швидко він потім висохне.

"Ключове питання тут - висота дамби, яка залишилася під водою після руйнування. Ця висота визначає кількість води, що залишилася" , - сказав у телефонній розмові Ілля Перевізчиков, керівник відділу гідрології ДСНС України.

Посилаючись на слова заступника міністра оборони України Ганни Маляр, видання пише, що оскільки повінь усунула будь-яку загрозу з боку Дніпра, російське командування передислокувало війська з позицій вздовж річки, щоб зміцнити оборону далі на схід.