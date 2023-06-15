Росіяни влаштували показове судилище над 22 "азовцями" - AP

У російському Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над 22 "азовцями", які захищали Маріуполь та "Азовсталь", серед них – вісім жінок. Про це, з посиланням на Associated Press, повідомляє Українська правда.

Окупанти в середу влаштували судилище над 22 українськими захисниками, які потрапили в полон під час бойових дій в Україні.

Йдеться про членів батальйону "Азов", який воював із російськими загарбниками у Маріуполі.

Російська влада визнала "Азов" терористичним угрупованням.

Українським бійцям окупанти висунули звинувачення в участі в терористичній організації та участі в діях, спрямованих на повалення влади, що підтримується Росією, в Донецькій області.

У разі визнання їх "винними" окупанти можуть посадити українців на строк від 15 років до довічного ув'язнення.

Із 24 осіб, яким висунуто звинувачення, двох було обмінено на російських військовополонених у рамках обміну.

З 22 "азовців", що залишилися, вісім - жінки, які, за повідомленнями, працювали кухарями в батальйоні "Азов".