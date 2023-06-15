У Росії готують націоналізацію західних компаній за безцінь — FT

Минулого тижня Кремль таємно наказав ухвалити закон, який дасть змогу привласнювати західні активи за викидними цінами, і обговорює ще більш драконівські заходи щодо повної націоналізації груп. Про це пише Financial Times із посиланням на людей, знайомих із ходом обговорення, повідомляє Новое время.

За словами співрозмовників видання, економічна команда Путіна хотіла, щоб загроза націоналізації стала частиною методу батога і пряника, спрямованого на покарання західних країн, які захопили російські активи, і заохочення тих, хто грає за кремлівськими правилами.

Як пише FT, секретний кремлівський указ дає російській державі пріоритетне право купувати будь-які західні активи для продажу зі «значною знижкою», щоб їх можна було продати з прибутком. Нові власники будуть зобов’язані вивести 20% компанії на російський фондовий ринок.

Розпорядження Путіна, підписане минулого тижня, також вимагає, щоб усі приватні російські покупці західних активів були повністю російськими компаніями або перебували в процесі виключення всіх іноземних акціонерів. Це ускладнює будь-яку процедуру виходу з російського ринку ще більше.

У коментарі газеті Дмитро Пєсков заявив, що західних інвесторів і компанії в Росії «більш ніж вітають», але зазначив, що вони повністю припинили виплату зарплат або просто вирішили покинути країну з величезними втратами.

"Якщо компанія не виконує взяті на себе зобов’язання, то, звісно, вона переходить у категорію неблагополучних компаній. Ми прощаємося з цими компаніями. І що ми будемо робити з їхніми активами після цього, це наша справа" , — заявив Пєсков.

Люди, причетні до відходу західних корпорацій з Росії, кажуть, що дії Кремля відкривають «скриньку Пандори», яка неминуче посилить контроль держави над економікою.

"Я думаю, що націоналізація неминуча. Це тільки питання часу. Державі потрібні гроші" , — розповів у коментарі FT високопоставлений бізнесмен у процесі продажу своїх активів у Росії.

Як пише видання, глава російського центробанку Ельвіра Набіулліна висловлювалася за обмеження виходу іноземних компаній під загрозою націоналізації, оскільки відтік іноземного капіталу послабить рубль і обмежить можливості російських інвесторів.

Водночас російський міністр фінансів Антон Силуанов підтримував відхід іноземців, вбачаючи в цьому спосіб вичавити більше грошей до бюджету.

Поки націоналізація в Росії торкнулася небагатьох компаній, серед яскравих прикладів — Fortum і Uniper.