На Заході прогнозують подальший прогрес контрнаступу України

Західні держави оцінюють, що з початку контрнаступальних дій українські сили змогли просунутись на близько сім кілометрів углиб окупованих Росією територій та звільнити щонайменше чотири села. Про це у середу журналістам Sky News заявили на умовах анонімності західні посадовці, відповідальні за оборону, повідомляє Європейська правда.

Відзначаючи успіхи Збройних Сил України, співрозмовники журналістів застерегли, що російська сторона загалом добре підготувалась до наступальних дій – саме тому просування наразі є повільним.

"Російські війська загалом добре тримають оборону зі своїх добре підготовлених позицій і відступають між тактичними лініями. Такий маневрений підхід до оборони є складним для українців, а також дорого коштує силам, що наступають" , – пояснили вони.

Перші контрнаступальні дії, за оцінкою західних посадовців, є більш ніж "зондувальною операцією".

"Це повномасштабне переміщення бронетехніки та важкого озброєння в російську зону безпеки і просування вперед. Просування повільне через мінні поля і перешкоди, на які вони натрапляють, але це те, чого ми і очікували. Вони продовжуватимуть просуватися вперед" , – сказали вони.

Водночас співрозмовники журналістів попередили, що йдеться про перші дні контрнаступу, й прогнозувати наслідки складно.