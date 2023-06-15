Україна зіткнеться з низкою викликів у ході контрнаступу – Reuters

Минулого тижня Україна розпочала основну фазу своєї довгоочікуваної контрнаступальної операції, завдавши ударів по окупантам у двох районах уздовж південно-східного фронту. Було відбито сім сіл, але й не без втрат західних бойових машин піхоти та танків. Нині українські війська дещо віддалені від основної російської лінії оборони, а основна частина сил, підготовлених до наступу, нібито все ще готова. І після тижня тяжких боїв попереду "Україну чекають справжні випробування", вважають військові аналітики, яких цитує агентство Reuters, повідомляє Обозреватель.

"З обох боків багато зведеться до виснаження. Ризик для українців полягає в тому, що перед тим, як вони дістануться російської оборонної лінії, вони надто постраждають, і буде складно прорвати її" , - висловив переконання старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої. політики Роб Лі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що західне обладнання, як бойові танки та бронетранспортери, має допомогти захистити життя українських солдатів. Але іноземні військові експерти кажуть, що з іншого боку Росія підготувала тисячі оборонних позицій від краю своєї західної території та аж до тимчасово окупованого Криму на Чорному морі з огляду на мінні поля, протитанкові загородження, ряди бетонних барикад у вигляді "зубів дракона" та окопи.

Спираючись на аналіз супутникових зображень ще у квітні 2023 року, Reuters зазначає, що значною мірою всі ці зміцнення окупантів зосереджені на стратегічно важливому півдні, де "Київ може прагнути перерізати сухопутний міст Росії до Криму та розколоти сили Кремля". На думку аналітиків, Україна, зосередивши основну частину контрнаступальних сил на флангах, може спостерігати, куди ворог направляє війська, щоб зміцнити свої лінії та завдати ударів у слабко захищених районах.

"Україна має вибір. Вона не може досягти стратегічної несподіванки, але докладе всіх зусиль, щоб досягти оперативної та тактичної несподіванки. Це вимагатиме приховування, маскування, обману, дезінформації, які вони успішно використали минулої осені" , - зазначив учений з питань наземних бойових. дій у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Бен Баррі.

Зі свого боку Роб Лі каже, що стратегія Кремля на півдні, найімовірніше, спрямована на те, щоб максимально збільшити втрати українців до того, як ЗСУ зможуть дістатися основної російської лінії оборони приблизно за 10-15 км.

"Немає сенсу їм боротися там на смерть або ризикувати оточенням" , - сказав він.

Reuters пише, що Україна готувалася до контрнаступу як мінімум протягом шести місяців після того, як у листопаді 2022 року відбила велике південно-західне місто Херсон.

За словами аналітиків, для нової операції ЗСУ створили 12 бронетанкових бригад, дев'ять з яких були навчені та оснащені на Заході. Бригада зазвичай включає щонайменше 3500-4000 військовослужбовців. Київ також казав, що Міністерством внутрішніх справ було сформовано вісім штурмових бригад чисельністю 40 тисяч осіб.

Польський військовий експерт Конрад Музика вважає, що поки що "тільки три з 12 бригад брали участь у бойових діях на південному сході. Основні удари припали на райони біля підконтрольних Україні міста Оріхів у Запорізькій області та селища Велика Новосілка на Донеччині, приблизно за 80 км на схід. .

"Ці випади можуть вказувати на те, що українські генерали поклали око на Токмак, окуповане місто в Запорізькій області приблизно за 25 км від лінії фронту. Ще за 50 км розташоване місто Мелітополь. Обидва поселення сильно укріплені. У районі Великої Новосілки Україна звільнила групу з чотирьох сіл, у тому числі два, які журналісти Reuters відвідали у вівторок та середу, а також ще два поблизу" , – пише видання.

Воно процитувало слова заступника міністра оборони Ганни Маляр, яка повідомила, що Сили оборони просунулися на 6,5 км і звільнили 90 кв. км території вздовж 100-кілометрової ділянки південної лінії фронту. У середу, 14 червня, вона повідомила про просування на 300-350 метрів у різних районах за останні 24 години.

Маляр також вказала про наступ на флангах Бахмута на Донеччині, який, в уяві російських пропагандистів, був "захоплений минулого місяця". Військові експерти наголосили, мовляв, вважали малоймовірним, що це східне місто стане центром основного українського наступу.

На думку аналітиків, після початку цієї основної фази контрнаступу "прогрес", схоже, "зупинився", а імпульс, який ЗСУ накопичили за перші кілька днів, "зник, і незрозуміло, чому це так". На Заході експерти переймаються тим, що українська операція зі звільнення територій ускладнюється відсутністю авіації. Хоча Київ кілька місяців досягає у партнерів поставок винищувачів F-16, "до їхнього розгортання залишається щонайменше кілька місяців".

Українська влада справедливо запровадила блокування інформації про контрнаступ для оперативної безпеки, а це, наголошують аналітики, ускладнило "проведення незалежних оцінок на полі бою". Дехто вже звернув увагу на слова російського диктатора Володимира Путіна, який назвав атаку Києва "невдачею, що спричинила великі втрати", хоча сам він навіть недавно чи не вперше визнав потенціал ЗСУ.

Також західні аналітики звертаються до зображень, знову ж таки опублікованих російськими пропагандистами, які показали знищені або пошкоджені бойові машини піхоти Bradley та танки Leopard 2 – "головні предмети військової допомоги, надісланої Заходом для контрнаступу".

За оцінками Конрада Музики з Польщі, Україна могла втратити до 15% Bradley та кілька відсотків Leopard, хоча можливо, що ЗСУ забрали з поля бою деякі з цих машин та відправили на ремонт.

На всі ці "зауваження" військовий аналітик Джек Уотлінг наголосив, що зараз надто рано говорити щось про успіх чи провал українського наступу.