Кому найбільше довіряють українці - свіже опитування

Наприкінці травня 2023 року серед політиків, посадовців та громадських діячів, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до президента Володимира Зеленського (83,5%), голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма (63%), телеведучого Сергія Притули (56%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (51%).﻿ Про це, з посиланням на дані опитування Центру Разумкова, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру до мера Києва Віталія Кличка (відповідно 48% і 35%), секретаря РНБО Олександра Данілова (відповідно 46% і 23%), міністра оборони Олексія Резнікова (відповідно 43% і 32%), активіста Сергія Стерненка (відповідно 28% і 22%), голови СБУ Василя Малюка (відповідно 26% і 15%), голови МВС Ігоря Клименка (відповідно 22% і 16%).

На статистично значущому рівні не відрізняються частки тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку (відповідно 37,5% і 40%).

Більшість опитаних не довіряють екс-прем'єру Юлії Тимошенко (80%), голові ОПЗЖ Юрію Бойку (77%), п'ятому президенту Петру Порошенку (73%), Олексію Арестовичу (65%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру до лідера фракції "Слуги народу" Давиду Арахамії (не довіряють йому 46%, довіряють 18%), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (відповідно 39% і 36%), спікера Ради Руслана Стефанчука (відповідно 34% і 27%).

Опитування Центру Разумкова проведене з 23 по 31 травня 2023 року серед 2020 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.