На портале "Дія" тестируют автоматическое закрытие ФЛП
Невдовзі на порталі Дія буде доступна нова послуга для підприємців — закриття ФОП за 1 секунду, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.
"Жодних походів до держустанов та заповнень заяв, які ще мають перевірятися державним реєстратором купу часу. Набираємо тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби", — ідеться в повідомленні.
Хто може долучитися до тестування:
— фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
— підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
ФОП закривається за секунду, а усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру. Необхідно тільки переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а люди не ходитимуть до податкової.
Записатися на бета-тест можна за посиланням.