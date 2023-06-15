На портале "Дія" тестируют автоматическое закрытие ФЛП

Невдовзі на порталі Дія буде доступна нова послуга для підприємців — закриття ФОП за 1 секунду, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

"Жодних походів до держустанов та заповнень заяв, які ще мають перевірятися державним реєстратором купу часу. Набираємо тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби" , — ідеться в повідомленні.

Хто може долучитися до тестування:

— фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

— підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

ФОП закривається за секунду, а усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру. Необхідно тільки переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а люди не ходитимуть до податкової.

Записатися на бета-тест можна за посиланням﻿.