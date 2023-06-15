Енергосистема України працює з резервом потужності - Міненерго

У четвер, 15 червня, українська енергосистема працює з резервом потужності, майже половина спожитої електроенергії забезпечується атомною генерацією. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"Продовжується наймасштабніша за час незалежності ремонтна кампанія в енергетиці, яка проходить у рамках підготовки до нового опалювального сезону" , - нагадали у відомстві.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, гідрогенерація виробляє менше електроенергії, ніж планувалося, Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями.

Інші станції Дніпровського каскаду працюють у плановому режимі.

У Херсонській області запитали ще 2 населені пункти та понад 800 споживачів, які були відключені через підтоплення. У Миколаївській області підключили понад 600 споживачів, 2 населені пункти повністю, 2 – частково.

У Миколаївській області через підтоплення залишаються знеструмленими 1 населений пункт повністю та 7 – частково, на Херсонщині – 4 населені пункти. У місті Херсон без світла – понад 14 тисяч споживачів.

Обстріл пошкодив енергетичну інфраструктуру в Донецькій, Сумській областях. На Харківщині через без світла залишилося понад 9 тисяч споживачів.

Експорт електроенергії минулої доби не відбувався, комерційний імпорт становив 345 МВт*ч.