Нацбанк очікувано зберіг облікову ставку 25%

Національний банк України на засіданні у четвер, 15 червня, очікувано ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 25%. Про це стало відомо з прес-брифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики, повідомляє Економічна правда.

"Це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом'якшення валютних обмежень" , - заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

У регуляторі зазначили, що темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше, ніж очікувалося. У травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному обчисленні.

Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяла достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також покращення інфляційних та курсових очікувань.

Також досягти стабілізації валютного ринку та покращення очікувань вдалося, зокрема завдяки утриманню високої облікової ставки та комплексу додаткових заходів НБУ щодо підвищення привабливості гривневих інструментів.

Однак, як додає Пишний, незважаючи на уповільнення загальної інфляції, фундаментальний тиск інфляційного залишається досить високим.

Так, базова інфляція у травні знизилася лише до 15,6% у річному обчисленні, що відповідає прогнозу НБУ. Таку динаміку в НБУ пояснюють подальшим перенесенням понесених бізнесом витрат, пов'язаних із війною, на ціни товарів та послуг.