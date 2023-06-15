НБУ оцінив наслідки підриву Каховської ГЕС

Національний банк України дав першу оцінку того, як підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вплине на ціни в України.﻿ Про це, з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів" , - сказав він.

Ціни в Україні

Як зазначив Пишний, у травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяла достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

Водночас попри сповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається доволі високим. НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме надалі завдяки налагодженню логістики, зниженню цін на світових товарних ринках і послідовній монетарній політиці, сказав він.

"Проте, цей процес вже буде не таким стрімким, як у попередні місяці" , - зазначив Пишний.

По-перше, поступово вичерпуватиметься ефект бази порівняння, який сприяв відчутному зниженню інфляції в першому півріччі. По-друге, на ціновій динаміці позначаться підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального, повідомив голова НБУ.