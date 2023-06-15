Названі найбільші автомобільні ринки світу

Майже усі найбільші авторинки світу за результатами перших місяців поточного року показали зростання кількості продажів. З січня по квітень 2023 року у всьому світі було продано 21,7 млн нових легкових авто, що на 3,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє 24 Канал.

Провідним ринком залишається Китай з показником - 6,1 млн продажів (-7,6%). На ринок Піднебесної припадає 28,1% усіх світових автопродажів.

На другому місці - США, де з початку року було зареєстровано 3,9 млн нових авто (+9,1%).

На третьому місці Японія - 1,6 млн авто (+16,6%).

Індія звітувала про 1,4 млн продажів (+11,8%), і це четвертий результат.

Замикає лідерську п’ятірку Німеччина – 799794 авто (+8,1%)

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