Європарламент закликав країни-члени НАТО запросити Україну до Альянсу

Депутати Європейського парламенту закликали країни Північноатлантичного альянсу виконати свої зобов’язання перед Україною та запросити її до НАТО﻿. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту, повідомляє Ділова столиця.

Зазначається, що таку резолюцію схвалили 425 голосами "за", 38 "проти" та 42 утрималися. Євродепутати висловлюють надію, що "процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше".

Так, поки Україна не набуде повноправного членства, ЄС та союзники по НАТО мають тісно співпрацювати з державою, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни.

Парламент наголошує, що інтеграція України до НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, а також зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою.

Нагадаємо, раніше у Дмитра Кулеби підкреслили, що від саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує надання гарантій безпеки на період до членства в Альянсі, а не як альтернативу вступу.