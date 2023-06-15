Українські військові просуваються під Вугледаром – генерал Тарнавський

Українські військові просуваються під Вугледаром – генерал Тарнавський
Фото: president.gov.ua

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, українські воїни просуваються вперед на Вугледарському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це Тарнавський написав у Telegram.

"Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває", — заявив він.

Раніше Тарнавський повідомив, що ворог продовжує безуспішно штурмувати таврійський напрямок: за минулу добу вбитими та пораненими росіяни втратили понад роту.

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