Українські військові просуваються під Вугледаром – генерал Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, українські воїни просуваються вперед на Вугледарському напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це Тарнавський написав у Telegram.
"Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває", — заявив він.
Раніше Тарнавський повідомив, що ворог продовжує безуспішно штурмувати таврійський напрямок: за минулу добу вбитими та пораненими росіяни втратили понад роту.