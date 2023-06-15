Українські військові просуваються під Вугледаром – генерал Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, українські воїни просуваються вперед на Вугледарському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це Тарнавський написав у Telegram.

"Під Вугледаром наші воїни просуваються вперед. Знищення ворожих сил триває" , — заявив він.

Раніше Тарнавський повідомив, що ворог продовжує безуспішно штурмувати таврійський напрямок: за минулу добу вбитими та пораненими росіяни втратили понад роту.