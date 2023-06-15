Нідерланди закриють найбільше у Європі газове родовище — Bloomberg

Нідерланди з 1 жовтня закриють Гронінгенське газове родовище, що з 1959 року було ключовим джерело газу для значної частини Західної Європи, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що раніше родовище давало понад 50 млрд куб. м газу, але зараз через загрози землетрусів видобування на ньому обмежене до 2,8 млрд куб. м.

Раніше уряд країни планував закриття родовища приблизно на наступний рік залежно від геополітичної ситуації, але урядовці зіткнулися з політичним тиском через наслідки землетрусів, які спричинив видобуток.

У жовтні 2022 року міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганс Уїлбріф сказав, що продовжувати видобуток газу на цьому родовищі небезпечно. Водночас він зазначив, що країна не може ігнорувати страждання в інших країнах Європи.

Прем'єр-міністр країни Марк Рютте не відкидає використання Гронінгена для посилення поставок, але "тільки в крайньому разі, якщо все піде не так".

З приблизно 327 000 будинків у регіоні принаймні 127 000 отримали пошкодження через землетруси. 3300 з них довелося знести за останні 11 років. Раніше цього року уряд Нідерландів пообіцяв витратити 22 мільярди євро протягом 30 років для виплати компенсацій жителям Гронінгена.