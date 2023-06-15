Угорщина може схвалити членство Швеції в НАТО в липні — AFP

У Будапешті планують ратифікувати протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу на початку липня, за лічені дні перед самітом НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це пише AFP з посиланням на свої джерела повідомляє.

Весняна сесія угорського парламенту закінчиться у п’ятницю цього тижня, і голосування щодо протоколу про вступ Швеції у порядку денному немає.

Від пресслужби парламенту агентство дізналося, що після звичайної планується "позачергова літня сесія" і вона має закінчитися 7 липня.

Саміт НАТО проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня.

Як відомо, Угорщина й Туреччина – останні два члени НАТО, які досі не ратифікували протокол про вступ Швеції.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у минулу неділю вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Тим часом президент Туреччини знову натякнув, що Швеції не варто чекати на ратифікацію Анкари найближчим часом.