Сім областей України під загрозою ударів ракетами Х-35 — Генштаб

Для семи областей України є загроза ударів ракетами типу Х-35 із комплексів Бал, які РФ стягнула у прикордонні райони, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. Зокрема, до Брянської області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу Бал. Через це зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35" , – розповів генерал.

За його словами, дальність стрільби цього комплексу дозволяє вражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.