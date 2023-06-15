Сім областей України під загрозою ударів ракетами Х-35 — Генштаб
Для семи областей України є загроза ударів ракетами типу Х-35 із комплексів Бал, які РФ стягнула у прикордонні райони, повідомляє Ділова столиця.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. Зокрема, до Брянської області переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу Бал. Через це зростає загроза завдання ударів ракетами типу Х-35", – розповів генерал.
За його словами, дальність стрільби цього комплексу дозволяє вражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.