З Каховської ГЕС досі тече машинне мастило в Чорне море — МВС

З машинної зали Каховської ГЕС відбувається витік мастила, яке рухається у напрямку Чорного моря, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у розмові з послом США Бріджит Брінк.

Очільник МВС повідомив, що для ліквідації витоку необхідне додаткове обладнання, реагенти та фахівці.

Крім того, за словами Клименка, лише на Дніпропетровщині близько 167 тисяч людей залишилися без води. Перше завдання у цьому напрямку – пробурити додаткові свердловини або дати воду з русла Дніпра.

"На сьогодні проблем з підвозом води немає, як з питною, так і технічною. Але це вимагає серйозної логістики. Головне, щоб люди, які постраждали від цієї катастрофи отримали нове житло" , — повідомив він.

Своєю чергою, посол США заявила, що дуже обурена черговим терористичним актом Росії – підривом Каховської ГЕС.

Вона наголосила, що офіційний Вашингтон докладатиме максимум зусиль, аби Україна могла оперативно подолати ці наслідки.