Японія заявляє, що ракети КНДР упали в її економічній зоні

Міністерство оборони Японії заявило, що північнокорейські балістичні ракети, запущені 15 червня, впали в межах її виключної економічної зони, повідомляє Укрінформ.

Про це пише Kyodo News.

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія передала протест Північній Кореї через запуск балістичних ракет.

Інформація про завдану шкоду до японської влади не надходила.

15 червня Північна Корея здійснила запуски двох балістичних ракет малої дальності у напрямку акваторії Японського моря.